Il confronto: Giuntoli, sul mercato disavanzo di 406 milioni, solo 8 con Marino

Confronto tra direttori sportivi del Napoli: i numeri e le statistiche di Cristiano Giuntoli, Pierpaolo Marino e Riccardo Bigon.

In questi giorni il lavoro di Cristiano Giuntoli viene messo in seria discussione, tanto che si fa parla di rivoluzione tecnica a fine stagione, con un cambio anche del direttore sportivo. Il Napoli ha smentito la notizia, ma le voci continuano ad essere molto insistenti in questa direzione. A Canale 21 durante Campania Sport è stato fatto un importante confronto tra direttori sportivi: Cristiano Giuntoli, Pierpaolo Marino e Riccardo Bigon. Tutti e tre sono stati alla guida dell’area tecnica della squadra partenopea, avendo a disposizione budget dispesa differenti in epoche storie totalmente diverse.

Confronto: Giuntoli, Marino, Bigon

Quando si parla di un direttore sportivo si analizzano i giocatori che è riuscito a portare in una squadra, ma anche i soldi, in entrata ed uscita, che è riuscito a far muovere. Ecco le statistiche:

Pierpaolo Marino nel rapporto acquisti-cessioni ha ‘perso’ solo 7,75 milioni di euro. I calciatori che ha portato al Napoli sono stati quelli più impiegati in assoluto.

nel rapporto acquisti-cessioni ha ‘perso’ solo 7,75 milioni di euro. I calciatori che ha portato al Napoli sono stati quelli più impiegati in assoluto. Riccardo Bigon ha invece un rapporto positivo dato che ha speso 321 milioni di euro, incassandone 335, con un attivo di 14 milioni di euro. Si fa l’esempio di Jorginho venduto al Chelsea per 64 milioni di euro.

ha invece un rapporto positivo dato che ha speso 321 milioni di euro, incassandone 335, con un attivo di 14 milioni di euro. Si fa l’esempio di Jorginho venduto al Chelsea per 64 milioni di euro. Cristiano Giuntoli fino ad ora ha comprato 44 calciatori spendendo 545 milioni di euro e ricavandone ‘solo’ 139 milioni, con un disavanzo di 406 milioni di euro.