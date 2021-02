La squadra ha chiesto il cambio modulo a Gennaro Gattuso, lo scrive calciomercato.it che parla di Napoli ed anche del ds Giuntoli.

Da Napoli arrivano voci contrastanti, da un lato si parla di un rasserenamento tra Gennaro Gattuso e Aurelio De Laurentiis, dall’altro di un Cristiano Giuntoli in bilico. Nonostante il tweet del presidente che aveva bollato come fake news la notizia di Repubblica che parlava di tensioni tra la proprietà e Giuntoli, le voci sul direttore sportivo del Napoli non si sono placate. Questa volta è calciomercato.it a parlare di “scollamento con la società” addirittura “profondo e irreversibile“. Questo perché Giuntoli non ha avuto “la personalità per aiutare il tecnico nella valorizzazione degli asset societari ed, allo stesso tempo, non è riuscito a rispettare la mission della società cercando giovani che innalzassero il livello nazionale ed internazionale della rosa”.

Gattuso ed il modulo

Ma in un momento di difficoltà sono sempre tante le voci che circolano. Calciomercato.it, citando proprie fonti, alza un altro problema oltre a quello di Giuntoli, ovvero quello del modulo. A quanto pare la squadra “avrebbe chiesto già dopo gli infortuni di Mertens e Osimhen di tornare ad un sistema diverso dal 4-2-3-1 ovvero il più congeniale 4-3-3“. Secondo quanto scrive il portale non si tratta di una “fronda interna” ma comunque le prossime partite con Atalanta e Juventus saranno determinanti. Lo sa anche Gennaro Gattuso, uomo di campo, che nel calcio contano molto, moltissimo, i risultati. Se il Napoli non riuscirà a mantenere il passo per il quarto posto e magari continuerà ad offrire prove opache, allora il cambio in panchina sarà inevitabile. Ora, però, è necessario guardarsi negli occhi e remare tutti dalla stessa parte. Paradossalmente bisogna ripartire da Genoa, eliminando quelle amnesie difensive, ma mettendo in campo quella voglia e quella grinta che sono fondamentali, soprattutto in questo momento di crisi.