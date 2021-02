Sky – Gattuso-De Laurentiis scoppia la pace, esonero più lontano

Gennaro Gattuso ed Aurelio De Laurentiis hanno ricucito il rapporto, lo annuncia Sky che parla di un clima più sereno tra patron e allenatore.

La sconfitta con il Genoa sembra potesse alimentare ancora il fuoco della polemiche tra Gattuso e De Laurentiis, ma secondo quanto riferisce Sky il rapporto tra il presidente della SSCN e l’allenatore è più disteso. Lo si era capito anche da alcune dichiarazioni di Gattuso che dopo lo sfogo della scorsa settimana aveva usato parole più distensive. Anche Giuntoli in questi giorni ha fatto sapere che in una famiglia certe cose possono accadere e Gattuso ieri ha ribadito che il suo è stato solo un momento.

Da Sky fanno sapere anche che al momento De Laurentiis non sta pensando ad un esonero di Gattuso, anzi questa prospettiva è più lontana nonostante la sconfitta con il Genoa. La settima in campionato. Nonostante tutto il Napoli è ancora in corsa per il quarto posto, che vuol dire qualificazione Champions League: ovvero l’obiettivo stagione prefissato. Il fatto che presidente ed allenatore abbiano ricucito, almeno minimamente il rapporto, è importante in questo momento delicato in cui bisogna giocare sfide decisive, a cominciare da quella di mercoledì con l’Atalanta in Coppa Italia.