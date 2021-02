Rinnovo Maksimovic: pretende un raddoppio dell’ingaggio, ecco le cifre

Nikola Maksimovic ed il rinnovo del contratto col Napoli in standby. Il calciatore vuole un raddoppio dell’ingaggio per firmare.

Nikola Maksimovic è al centro delle polemiche dopo la prestazione non proprio esaltante con il Genoa. Il difensore serbo ha aperto il festival delle disattenzioni difensive in occasione del primo gol del Genoa, spalancando le porte a Goran Pandev con un passaggio molto complicato per Demme in posizione centrale. Ecco perché si parla tanto del rinnovo di Maksimovic che ha il contratto in scadenza a fine stagione e qualora non dovesse rinnovare potrebbe andare via a parametro zero. Una prospettiva che il Napoli vorrebbe evitare, così come fatto anche con Milik, ma in questo caso il problema sembra più complicato da risolvere.

A quanto pare Maksimovic per il rinnovo chiede un raddoppio dello stipendio che attualmente percepisce al Napoli, passando da 1,2 milioni di euro a stagione a 2,4 milioni di euro. Una cifra molto importante che il Napoli sembra non volergli corrispondere. Da tempo le trattative per il nuovo contratto di Maksimovic si sono arenate su queste cifre ed all’orizzonte non sembra esserci uno sviluppo. Già adesso il calciatore potrebbe firmare a parametro per qualsiasi club fosse interessato a prelevarlo a fine stagione.