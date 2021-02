Il Napoli ha perso la settimana partita nel campionato di Serie A col Genoa, De Laurentiis ha contattato Gattuso al termine del match.

Genoa-Napoli presenta anche un retroscena con protagonisti Aurelio De Laurentiis e Gennaro Gattuso. Secondo quanto riferito da Sky il patron della SSCN ha contattato il sul tecnico al termine della sconfitta coi Grifoni, la settima in campionato. De Laurentiis ha voluto dimostrare la vicinanza al tecnico ed alla squadra perché ha visto una buona prestazione sul campo. Gli uomini di Gattuso sono stati anche sfortunati, colpendo una traversa ed un palo, ma sciupando anche diverse palle gol.

In Genoa-Napoli la squadra di Gattuso ha tirato 24 volte, di cui 9 verso la porta avversaria. Inoltre il Napoli ha protestato anche per un rigore non concesso dall’arbitro per fallo di Scamacca su Mario Rui. Un penalty che avrebbe rappresentato una ghiotta occasione per agguantare quantomeno il pareggio. Ora però bisogna invertire immediatamente la tendenza. Ecco perché la telefonata di De Laurentiis a Gattuso può essere un buon segnale per cercare di rasserenare il clima teso di questi giorni. Inoltre il Napoli deve fare i conti anche con tanti infortuni, l’ultimo quello di Manolas, oltre alle indisponibilità per Covid di Koulibaly e Ghoulam.