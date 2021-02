Pandev non dimentica gli anni trascorsi a Napoli. Il macedone autore di una doppietta non esulta e a fine gara si rende protagonista di una bella pagina di calcio abbracciando e consolando Elmas.

Il Genoa porta a casa una grande vittoria questa sera, grazie alla doppietta di un infinito Goran Pandev contro il Napoli. Due goal che non mentono alla legge dell’ex, che spesso e volentieri in Serie A si fa sentire, con giocatori che ‘purgano’ le loro ex squadre.

E per far capire lo spessore e la longevità di Goran Pandev, basta ricordare un altro Genoa-Napoli di ben 8 anni fa, quando l’attaccante macedone aveva ‘appena’ 30 anni.

Era già un giocatore esperto, ma nel fiore della sua carriera. Giocava proprio con gli avversari di oggi, il Napoli, e grazie ad una sua doppietta la squadra che era allenata da Rafa Benitez vinse 2-0 contro il Grifone.

Una doppietta nello stesso stadio a 8 anni di distanza, all’età di 38 anni. Goran Pandev fa ancora la differenza in Serie A.

Era un Napoli diverso, con Benitez in panchina ed il macedone che faceva coppia con Duvan Zapata, per un turnover che prima di quella partita era stato parecchio discusso (Higuain, Mertens e Hamsik erano in panchina). Pandev ha giocato in quell’occasione, come oggi, e riesce ancora ad essere decisivo con la doppietta di questa sera contro il Napoli.

PANDEV ABBRACCIA ELMAS

Al fischio finale di Genoa-Napoli, Pandev ha raggiunto il connazionale Elmas, lo ha abbracciato e consolato dopo la sconfitta e per il gol sbagliato. Un gesto sfuggito ai media nazionali, ma non al web, che ha riservato molti commenti positivi verso Goran Pandev. Elmas accettò l’offerta del Napoli, dietro l’insistenza di Pandev. Il giocatore del Genoa, gli parlò della città e lo convinse ad accettare l’offerta di De Laurentiis.

Ecco l’abbraccio tra Elamas e Pandev