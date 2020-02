Il rinnovo di Mertens con il Napoli può concretizzarsi nei prossimi giorni. L’attaccante belga non vuole andare via. Gattuso ci spera.

Il Napoli continua a pensare al rinnovo di Dries Mertens. Il belga, in scadenza di contratto a fine stagione, vorrebbe continuare la sua esperienza in azzurro. Il patron partenopeo Aurelio De Laurentiis vuole accontentare Gennaro Gattuso e ha presentato un nuovo contratto che tiene conto anche dell’età del giocatore.

Mertens è stato decisivo nella vittoria contro il Cagliari. Gattuso lo ritiene un top player e non vorrebbe privarsene. Il contratto del belga è in scadenza e potrebbe accordarsi con un’altra squadra, a paramento zero trattando solo l’ingaggio.

Dries Mertens, però, come ha sempre rivelato ad amici ed addetti ai lavori, è molto legato al Napoli e alla città di Napoli ed avrebbe ancora voglia di restare, rinnovando e prolungando il contratto che lo lega fino al prossimo giugno alla maglia azzurra.

Il Napoli e Mertens ne stanno parlando e sono vicini al rinnovo come riporta la redazione di Sky Sport: “C’è la volontà reciproca di rinnovare il contratto sia quella del Napoli che dello stesso calciatore, che non intende andare via. La stima dei vertici societari nei confronti di Dries è immutata, e da parte del ragazzo c’è la volontà e l’apertura a restare ancora in riva al Golfo. Ma per sancire il nuovo accordo, manca ancora una intesa finale sulle cifre del nuovo contratto. Ballano ancora due milioni tra domanda e offerta, ma la distanza può essere definitivamente colmata nei prossimi giorni”.