Il Monaco tenta Mertens, lo fa con un contratto di due anni a quindici milioni di euro. Aurelio De Laurentiis vuole il rinnovo ma l’offerta è più bassa.

Le strade di Mertens ed il Napoli sono ancora congiunte, lo si capisce dalla voglia del belga di dare l’anima in campo. Con il Cagliari non ha solo realizzato un gol spettacolare da 7 in pagella, ma ha messo in campo anche tanto sacrificio. Anche negli ultimi dieci minuti di partita ha rincorso chiunque, pur di portare a casa la vittoria. Si chiama professionalità, che fa rima con attaccamento alla maglia. Eppure il Monaco tenta Mertens, lo fa con un contratto degno di un principe. Come scrivere il Corriere dello Sport il club francese mette sul piatto 15 milioni di euro per due anni: cinque alla firma gli altri dieci per farlo restare. Aurelio De Laurentiis, però, vuole che resti in maglia azzurra e solo nei giorni scorsi si è parlato di un clamoroso avvicinamento.

Il Monaco tenta Mertens: la situazione

I giorni decisivi stanno per arrivare, tra un campionato ancora tutto in salito, una finale di Coppa Italia da conquistare e la doppia sfida di Champions League con il Barcellona, c’è di mezzo anche il rinnovo di contratto. Il Napoli e Mertens si guarderanno ancora in faccia, si scruteranno e decideranno se continuare l’avventura insieme. Il prossimo incontro può essere quello decisivo. Il belga vorrebbe restare a Napoli, magari rinunciando anche ad un contratto faraonico, quello messo sul piatto dal Monaco, resistendo anche alle avance dell’Inter. De Laurentiis gli offre 9 milioni di euro in due stagioni, meno di quello che viene offerto in Francia. Questo potrebbe essere un ostacolo ma fino ad un certo punto. A fare la differenza sarà la volontà del calciatore. Intanto Mertens insegue il record di gol di Hamisk, per sentirsi principe anche lontano dal principato.