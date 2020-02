Pagelle Cagliari-Napoli: Dries Mertens e Eljif Elmas i migliori della squadra di Gattuso secondo il Corriere dello Sport, bocciato Joao Pedro.

Il tiro a giro di Mertens, e che giro, vale il 7 in pagella al belga. Giunto ad un passo dal record di gol di Marek Hamsik, Mertens risulta sempre decisivo. La perla che regala la vittoria agli azzurri contro il Cagliari è infarcita di tanto lavoro sporco, ma anche di qualche superficialità (vedi il tiro da 40 metri nella ripartenza immediatamente successiva al gol del vantaggio). “E’ un capolavoro che appartiene alla genia di un fuoriclasse. Una bellezza estrema per abbagliare e sentirsi oramai una leggenda: Hamsik è a un gol e sarà un altro gioiello” scrive il Corriere dello Sport. Il tiro a giro di Mertens è tanto bello quanto complicato, un bacino al palo e poi la palla alle spalle di Cragno: un misto di tecnica e caparbietà.

Diamante Elmas

Fino a qualche settimana fa Eljif Elmas era definito un diamante grezzo, qualche velo di polvere effettivamente deve ancora toglierlo. Gattuso, però, sta facendo scoprire al Napoli il vero Elmas. Un diamante che riesce a brillare di luce propria per gran parte della partita, poi la stanchezza lo appannano e con essa anche i movimenti e la lucidità. Esce dal campo ma gli viene conferito comunque un 7 in pagella. “Sulla fascia esiste, da mezz’ala stordisce: delizioso nel palleggio e nelle irruzioni (illegibili). se non si perde…”. Forza fisica e tecnica ci sono tutte, lo ha fatto sapere anche Gennaro Gattuso in conferenza stampa, deve migliorare in intelligenza tattica e altruismo. “Il giocatore si farà..” anche perché in parte è già fatto, i presupposti per esplodere ci sono tutti ma serve una gestione oculata per un giocatore che compirà venti anni il prossimo 24 settembre, un diamante da custodire con gelosia.

Le pagelle degli altri azzurri