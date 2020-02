Gattuso chiede il rinnovo di Mertens, il belga richiesto in Italia e all’estero

Gennaro Gattuso chiede alla SSCN il rinnovo di Dries Mertens. L’attaccante belga ha tante richieste sia in Italia che all’estero.

Il gol di Dries Mertens messo a segno al Cagliari ha fatto accendere nuovamente i riflettori sul tema rinnovo per il belga. A 33 anni l’attaccante resta ancora una pedina importantissima per qualsiasi squadra. Per questo tanti club, in Italia e all’estero, hanno poggiato gli occhi sul calciatore che va in scadenza a fine anno. Roma e Inter in Italia sono pronte a contenderselo, con i nerazzurri di conti che farebbero di tutto per portarlo a Milano. All’estero l’offerta più ricca è quella del Monaco. Gattuso chiede il rinnovo di Mertens, il tecnico ha avuto parole al miele per il belga nell’ultima conferenza stampa e sa di avere tra le mani un giocatore eccezionale. Il giro a giro contro il Cagliari, se ce ne fosse stato bisogno, ha confermato il valore del belga.

Mertens, Napoli prima scelta

I milioni del principato di Monaco sono indubbiamente un richiamo forte, ma lasciare una terra che si ama non è mai semplice. Lo sa bene Mertens, calciatore per cui Gattuso ha chiesto il rinnovo. A riferirlo è Il Mattino, che parla del tecnico del Napoli come principale sponsor per la permanenza dell’attaccante in maglia azzurra. E’ risaputo che il giocatore vorrebbe restare a Napoli, città in cui si rispecchia e con cui ha trovato un feeling incredibile. Napoli ama l’estro e l’arte e Mertens è un artista del pallone, capace di disegnare parabole incredibili come quella di Cagliari. Pennellate che si stampano sulla tela e diventano indelebili nella testa dei tifosi. Il belga è uno degli esponenti della grande bellezza, riuscendo ad incarnare sul campo e fuori quello che è lo spirito di una città che lo ha accolto come un figlio e vorrebbe trattenerlo.