Il gol contro il Cagliari di Dries Mertens ha fatto gioire i tifosi del Napoli, ma la perla del belga non ha fatto il giro del mondo per la sua bellezza.

Un gol pazzesco quello di Mertens contro il Cagliari, un gesto splendido che è valso al belga il 7 in pagella. “Dries Mertens can’t score normal goal” scrive che pubblica la rete sul proprio canale YouTube. Il tiro a giro di Meretens ha fatto impazzire anche il telecronista inglese che ha sottolineato come il belga faccia “volare la palla”. Lo scambio stretto con Hysaj ed il tiro così angolato in uno spazio così stretto, sono gesti che non sono rimasti inosservati in giro per il mondo. Anche nel video della Lega di Serie A, dove si possono vedere gli highlights della sfida col Cagliari, si parla di un “super gol” di “Mertens alla Mertens”. Parole non utilizzate a casa, dato che il belga ci ha abituato a reti fantastiche.

A caccia del record

La rete messa a segno con il Cagliari nella 24a giornata di campionato di Serie A, serve a Mertens anche per avvicinare il record di gol di Marek Hamsik. Lo slovacco ha siglato con il Napoli 121 reti, ora Mertens si trova a 120 gol realizzati con la SSCN. Gli manca una sola perla per riuscire ad eguagliare il record di Hamsik, due per superarlo e diventare il marcatore più prolifico della storia azzurra. Alzi la mano chi aveva mai pensato ad una cosa del genere. Quando è arrivato a Napoli nel 2013 si vedevano in maniera evidente le sue doti tecniche, ma di certo i gol non erano proprio il suo forte. Poi l’invenzione di Sarri, dettata dalla necessità dell’infortunio di Milik ha trasformato il belga in una macchina da gol. Una punta centrale atipica, vorace come pochi, capace di segnare gol stupendi.