Rinnovo e fascia da capitano, il Napoli vuole tenere Koulibaly

Il rinnovo di Kalidou Koulibaly per il Napoli è una priorità, il difensore senegalese è di fatto il capitano del futuro dopo Lorenzo Insigne. Oramai già da qualche stagione Koulibaly è riconosciuto come lader dello spogliatoio partenopeo. Fino ad ora la fascia da capitano l’aveva portata Insigne, ma il suo passaggio al Toronto la fa passare giustamente sul braccio del difensore del Senegal. In realtà ci sarebbe anche Mertens come possibile capitano, ma il futuro del belga è ancora un mistero, anche perché il suo contratto scade a giugno del 2022. Mertens vuole restare al Napoli, ma il Toronto lo tenta ed il Napoli non gli offre un grandissimo ingaggio.

Koulibaly: novità sul rinnovo col Napoli

Secondo quanto riferito dall’esperto di calciomercato Schira, il Napoli vuole il rinnovo di Koulibaly ed è pronto ad incontrare il suo agente, con cui ci sono ottimi rapporti. Sicuramente un passo avanti, ma bisogna ancora entrare nel vivo del discorso. Corriere dello Sport fa un focus sulla permanenza di Koulibaly in azzurro:

“Il club ha l’intenzione di intavolare e anzi rilanciare il discorso del rinnovo del suo contratto in scadenza il 30 giugno 2023 e dunque di consegnargli i gradi di capitano che Insigne lascerà a fine stagione. Contrattualmente fino al 30 giugno 2023, dicevamo: ecco perché la società è già pronta a entrare nelle pieghe del discorso di un rinnovo che renderebbe ancor più straordinario un rapporto già favoloso così com’è. Lungo otto anni, il pezzo forte della sua vita sportiva. Le intenzioni sono delle migliori, insomma, ma è ovvio che per trovare la quadra

bisognerà venirsi incontro. Tra l’altro, esiste anche una variabile difficile da controllare: il terzo incomodo. Ovvero: un estimatore del genere, un club eventualmente interessato a investire su Kalidou“.