Olivera, il Napoli piazza il colpo: “Pagato meno della clausola rescissoria”

Mathias Olivera sarà un nuovo giocatore del Napoli, l’esterno mancino del Getafe si trasferirà in Italia a giugno. Cristiano Giuntoli proverà a fare un ultimo tentativo per portare Olivera al Napoli a gennaio, ma la situazione è molto complicata. Il giocatore ha fatto sapere di essere felice dell’interesse del Napoli, ma di pensare solo al Getafe in questo momento. Dichiarazioni, quelle di Olivera, che non potevano essere più sbilanciate, anche perché il contratto non è stato ancora firmato, per ovvie ragioni.

Anche secondo Corriere dello Sport, l’affare Olivera al Napoli è praticamente fatto. Ecco quanto scrive il quotidiano sportivo: “Dicono che il ds Giuntoli lo abbia praticamente preso per la prossima stagione e che l’affare sia ai dettagli; dicono che a dispetto della clausola rescissoria da 20 milioni di euro, il club azzurro lo pagherà 11 milioni più bonus. Dicono che oramai sia lui, il terzino sinistro cercato per anni“. Il giocatore di proprietà del Getafe viene ritenuto uno dei migliori nel suo ruolo e gioca anche con la nazionale uruguaiana. Il Napoli lo segue da tempo ed ora ha deciso di affondare il colpo. L’arrivo di Olivera darà il via all’addio a Ghoulam che a fine stagione vedrà scadere il suo contratto con il Napoli. Una separazione dolorosa quella con l’algerino, ma forse inevitabile.