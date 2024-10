Tragedia in Brasile: Ricardinho ucciso a colpi di pistola dopo una partita

Il giovane attaccante brasiliano Ricardinho è stato ucciso in una sparatoria dopo aver giocato una partita. La tragedia ha colpito tutta la comunità di Marituba e il mondo del calcio.

Una notizia tragica ha scosso il calcio brasiliano: nella notte, Ricardo Emanuel Alcantara Paiva, meglio noto come Ricardinho, ha perso la vita in una sparatoria avvenuta subito dopo l’ultima partita giocata.

Il giovane attaccante del Remo sedeva sul marciapiede insieme a due amici, anche loro rimasti coinvolti, quando è stato raggiunto da alcuni colpi di pistola sparati da una macchina nera nelle vicinanze.

Una vicenda tristissima che ha sconvolto tutta la comunità di Marituba, una cittadina situata nella regione metropolitana di Belém. L’attaccante giocava nel Remo, squadra di terza serie brasiliana, e si era trasferito appena cinque mesi fa per coltivare il suo sogno di diventare un professionista. Secondo molti, il ventiduenne era una promessa ancora in erba, ma i suoi sogni sono stati spezzati tragicamente.

La dinamica dell’omicidio

La dinamica dell’omicidio del giovane calciatore, ricostruita dai giornali locali, è terrificante. Ricardinho aveva appena concluso una partita di calcio e aveva deciso di intrattenersi con due amici sedendosi sul bordo di un marciapiede poco distante dallo stadio in cui si era tenuto l’incontro. All’improvviso, un’auto nera si è avvicinata e dai finestrini sono partiti alcuni colpi di pistola che hanno ucciso l’attaccante e anche i due amici che erano con lui.

Le indagini della Polizia Civile

La Polizia Civile ha avviato immediatamente un’indagine per chiarire i fatti, supportata dalle squadre della Divisione Omicidi, che hanno fatto appello ai cittadini per raccogliere quante più informazioni possibili su quella tragica notte. Tutto il Remo si è stretto attorno a Ricardinho e alla sua famiglia: il giocatore era cresciuto proprio in quella squadra prima di essere mandato in prestito, ed era rientrato a maggio in seguito alla rottura del legamento crociato. Nelle ultime settimane aveva finalmente concluso la riabilitazione e stava tornando in campo dopo un periodo difficilissimo. Ma proprio nel momento del rientro, la sua vita è stata stroncata misteriosamente.