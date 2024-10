Osimhen, ecco quanto può incassare il Napoli a gennaio

Victor Osimhen potrebbe essere ceduto già a gennaio, con il Galatasaray e il Chelsea pronti a sfidarsi per il suo cartellino. Ma quanto potrebbe guadagnare il Napoli? Vediamo tutte le cifre.

Victor Osimhen, attualmente in prestito al Galatasaray, potrebbe essere acquistato già a gennaio grazie alla clausola rescissoria inserita nel suo contratto. La clausola prevede valori diversi: 81 milioni di euro a gennaio, contro 75 milioni a giugno 2025.

Osimhen e la nuova clausola

La clausola rescissoria di Victor Osimhen è stata ridiscussa dopo il trasferimento al Galatasaray in prestito fino a giugno. Attualmente, la clausola è fissata a 81 milioni di euro per gennaio e a 75 milioni per giugno, rendendo il giocatore un obiettivo più accessibile per i club interessati. In un’intervista, Osimhen ha dichiarato: «Valgo più di 100 milioni». Nonostante questo, a Istanbul il nigeriano sembra felice: bacia la maglia, applaude i tifosi e ha parole di grande affetto per la città.

Galatasaray e Chelsea: chi punta su Osimhen

Il Galatasaray è intenzionato a trasformare il prestito in un trasferimento definitivo già a gennaio, sfruttando il momento positivo del giocatore. Per il club turco, il prezzo rimane fissato a 75 milioni. I 6 milioni in più a gennaio rappresentano una sorta di indennizzo nel caso in cui Osimhen preferisse accasarsi altrove, come ad esempio al Chelsea. Il club inglese aveva già tentato di prendere Osimhen ad agosto e potrebbe riprovarci a gennaio, mettendo sul piatto 81 milioni di euro: 75 al Napoli e 6 al Galatasaray.