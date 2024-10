Casadei svela: “Ho rifiutato il Napoli e ho deciso di restare al Chelsea”. Il retroscena

Il centrocampista Cesare Casadei svela di aver respinto in estate le ‘avances’ di squadre come Napoli, Milan e Juventus.

Cesare Casadei, centrocampista italiano classe 2003 in forza al Chelsea, ha recentemente fatto chiarezza sulle voci di mercato che lo hanno accostato a club di primissimo piano come Napoli, Milan e Juventus. In un’intervista a TuttoSport, Casadei ha rivelato di aver avuto colloqui con Enzo Maresca, confermando poi la sua decisione di rimanere tra le fila dei Blues.

Durante il calciomercato estivo, il Napoli ha cercato di rafforzare la propria rosa e Casadei era uno dei nomi nel mirino del club partenopeo. Tuttavia, le trattative non si sono concretizzate, soprattutto dopo la complessa situazione legata a Victor Osimhen, per il quale non sono arrivate offerte adeguate per la clausola di 130 milioni di euro. L’interesse per Casadei è stato dunque reale, ma il calciatore ha preferito continuare il suo percorso attuale.

“Le voci sul Napoli? Ho parlato con Enzo Maresca e ho deciso che restare sarebbe stata al 100% la soluzione migliore”, ha dichiarato Casadei, dimostrando di aver sempre avuto le idee chiare sul proprio futuro. Nonostante le speculazioni di mercato, il giocatore ha escluso la possibilità di un prestito, sia per il presente che per il prossimo mercato invernale: “Sono rimasto qui senza valutare possibili prestiti. Né al momento lo penso per il prossimo mercato invernale”.