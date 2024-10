Del Genio: “Napoli di Conte meglio di Spalletti in un aspetto fondamentale”

Il confronto tra i due Napoli secondo Paolo Del Genio

Paolo Del Genio, giornalista, ha espresso il suo punto di vista sul Napoli di Antonio Conte in confronto a quello di Luciano Spalletti, durante un intervento su Canale 8, nella trasmissione Ne Parliamo il Lunedì.

“Confronto tra il Napoli di Conte e quello di Spalletti? Per ora posso dire che l’11 di Spalletti aveva qualcosa in più, soprattutto nel gioco delle coppie a centrocampo e in attacco. Ma il Napoli di Conte ha un vantaggio su quei fronti”, ha dichiarato Del Genio.

Il giornalista ha sottolineato come, sotto la guida di Conte, il centrocampo e l’attacco del Napoli siano ora meglio attrezzati per affrontare più competizioni. “Sarebbe stata una rosa in grado di gestire il doppio impegno tra Italia ed Europa, cosa che in difesa ancora manca”, ha aggiunto Del Genio.