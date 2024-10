Juventus su Raspadori, Torino punta Simeone: assalto ai gioelli del Napoli

I bianconeri cercano un rinforzo per l’attacco, mentre il Torino è interessato a Simeone per sostituire Zapata

La Juventus sta pianificando i movimenti di mercato per gennaio, complice la necessità di sostituire Gleison Bremer e Arek Milik, entrambi fuori per infortunio. Cristiano Giuntoli vuole regalare un nuovo attaccante a Thiago Motta, e tra i nomi sul taccuino dei bianconeri figura quello di Giacomo Raspadori. L’attaccante del Napoli è un profilo molto apprezzato da Thiago Motta, ma l’operazione appare complessa, soprattutto per il mercato invernale.

Giuntoli potrebbe orientarsi su un’opportunità all’estero, dato che i club italiani difficilmente cederanno un proprio giocatore alla Juventus a gennaio. Tuttavia, l’interesse per Raspadori resta, con il giovane attaccante azzurro che nelle ultime partite ha visto poco il campo, accumulando solo pochi minuti contro il Monza.

Il Torino piomba su Simeone per il dopo Zapata

Intanto, il Torino è alla ricerca di un sostituto per Duvan Zapata, infortunatosi gravemente e costretto a un lungo stop. Tra i nomi valutati dal club granata, il preferito è Giovanni Simeone. L’attaccante del Napoli, con sei presenze e un gol all’attivo in questa stagione, è da tempo nel mirino del Torino, che vorrebbe portarlo sotto la Mole per rinforzare l’attacco.

Il club granata sta anche considerando altre opzioni, come Zito Luvumbo del Cagliari, Andrea Petagna del Monza e Luka Jovic del Milan. Tuttavia, Simeone resta l’obiettivo principale, anche se l’operazione si preannuncia complessa per i costi elevati dell’affare.

Da Torino provano l’assalto, ma sarà vano

Da Torino ci provano, sia con Raspadori sia con Simeone, ma i gioielli del Napoli non sono facili da strappare. De Laurentiis non ha intenzione di indebolire una squadra che vuole rimanere competitiva ai massimi livelli e i tifosi azzurri possono stare tranquilli: questi tentativi, alla fine, saranno vani.