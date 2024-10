Zapata out, Torino in emergenza: meglio Raspadori o Simeone? Il club granata ha fatto una scelta

Con l’infortunio di Zapata, il Torino cerca un attaccante, mentre la Juventus punta a rinforzare la difesa con Kiwior e Tomori nel mirino.

Giacomo Raspadori, attaccante del Napoli, potrebbe dire addio al club partenopeo nella prossima finestra di calciomercato di gennaio. La sua posizione nell’undici titolare è incerta, e l’infortunio di Duvan Zapata al Torino potrebbe aprire la strada per un trasferimento.

Secondo Paolo Paganini, esperto di mercato della RAI, Raspadori potrebbe essere il candidato principale per rimpiazzare l’attaccante colombiano, out per diversi mesi. “Simeone e Raspadori saranno oggetto di valutazione, ma se uno dei due dovesse partire, è più probabile che sia Raspadori,” ha dichiarato Paganini ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli.

Il Torino, alla ricerca di un attaccante che possa garantire gol e prestazioni, potrebbe vedere in Raspadori la soluzione ideale. L’ex Sassuolo non ha ancora trovato una collocazione definitiva nel sistema di gioco del Napoli, e un cambio di maglia potrebbe offrirgli l’opportunità di ritrovare la continuità.

Juventus: ricerche in corso per un difensore

In casa Juventus, la situazione è altrettanto dinamica. Dopo l’infortunio di Bremer, il club bianconero è alla ricerca di rinforzi in difesa. Diverse opzioni si stanno profilando sul tavolo, con Kiwior dell’Arsenal come obiettivo principale. Tuttavia, nelle ultime ore, la Juve ha anche avviato un sondaggio per il difensore del Milan, Tomori. Ecco quanto si legge:

“Dopo l’infortunio di Bremer hanno bussato alla porta della Juve diversi difensori svincolati, ma da quello che so la Juve prenderà un difensore a gennaio e l’obiettivo principale resta Kiwior dell’Arsenal. Nelle ultime ore però c’è stato un sondaggio per Tomori del Milan”.