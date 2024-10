De Maggio: “Mercato Napoli, McTominay e Buongiorno non sarebbero qui senza Conte. Neres vale tre Lozano”

Il direttore di Kiss Kiss Napoli analizza il mercato estivo del Napoli e l’impatto di Conte sulla squadra azzurra.

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha condiviso la sua analisi sul Napoli di Antonio Conte durante la trasmissione Radio Goal. Secondo De Maggio, l’arrivo del tecnico salentino ha avuto un impatto decisivo sulla squadra, tanto da condurla in cima alla classifica.

“Nonostante la bruttissima sconfitta di Verona, sono sempre stato sereno per il Napoli. Con Conte le cose sarebbero migliorate”, ha affermato De Maggio, sottolineando come il mercato estivo abbia portato giocatori di qualità, tra cui Neres e McTominay. “Prendete Neres: a mio avviso, vale tre Lozano messi insieme”, ha detto, evidenziando l’importanza del nuovo acquisto nel rafforzare l’attacco azzurro.

Riguardo a McTominay, De Maggio ha sottolineato come il calciatore scozzese non sarebbe arrivato a Napoli senza Conte. “Il Napoli ha fatto un’ottima operazione, investendo senza cedere Osimhen. Ma la vera differenza l’ha fatta Conte. Senza di lui, McTominay non sarebbe qui, così come Buongiorno”.

Il direttore ha anche discusso della difesa, evidenziando che il miglior difensore centrale della Serie A è approdato al Napoli grazie all’influenza di Conte, un giocatore che era già nel mirino dell’Inter prima di scegliere gli azzurri. De Maggio ha poi toccato la questione Osimhen, rivelando che dopo la vittoria dello scudetto, il PSG ha offerto 100 milioni al Napoli, ma Aurelio De Laurentiis ha rifiutato.

“Il miglior difensore centrale della Serie A è arrivato grazie ai buoni uffici del tecnico salentino. Prima degli azzurri lo voleva anche l’Inter. Osimhen? Dopo lo scudetto il PSG offrì al Napoli 100 milioni ed un contratto da capogiro al giocatore, ma De Laurentiis disse no. Rafa Marin? Con tutto il rispetto per lui e per Juan Jesus, ma serve un altro centrale al Napoli”.