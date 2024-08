Raspadori: “Conte mi dà fiducia, puntiamo alla continuità”

Giacomo Raspadori, attaccante del Napoli, parla prima della sfida col Parma: “Vogliamo i tre punti davanti ai nostri tifosi”.

Giacomo Raspadori scalda i motori in vista di Napoli-Parma. L’attaccante azzurro, intervistato da DAZN prima del match, ha parlato del suo rapporto con Antonio Conte e degli obiettivi della squadra per la sfida di questa sera al Maradona.

Sulla fiducia di Conte e gli obiettivi della squadra, Raspadori ha dichiarato:

“Cosa mi chiede mister Conte? Mi dimostra grande fiducia, lavoriamo per cercare di entrare nei suoi meccanismi. Oggi davanti ai nostri tifosi vogliamo dare continuità alla prestazione col Bologna, dobbiamo ripartire da quella e i tre punti sono la cosa che conta di più.”

Il giovane attaccante ha poi parlato della sua posizione in campo:

“La mia posizione in campo? Sicuramente penso che per le mie caratteristiche dietro la punta posso esprimermi meglio, ma il ruolo in cui ho giocato più spesso è da punta. Forse con caratteristiche differenti, ma penso che per le mie doti tecniche posso essere adatto anche dietro la punta.” Ha concluso Raspadori a DAZN.