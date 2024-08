Manna: “Osimhen vuole lasciare Napoli. De Laurentiis è stato incredibile”

Manna, DS del Napoli fa il punto sul mercato: da Osimhen a Lukaku. Le parole del dirigente azzurro prima di Napoli-Parma.

Il Napoli si prepara ad affrontare il Parma, ma il mercato tiene ancora banco. Giovanni Manna, direttore sportivo azzurro, ha parlato a DAZN prima del match, facendo il punto sulla situazione di Osimhen e non solo.

Sul caso del bomber nigeriano, Manna è stato chiaro:

Osimhen ancora cedibile? La situazione è estremamente chiara dal termine della scorsa stagione, Victor vuole assolutamente non stare a Napoli e non giocare più, abbiamo cercato di assecondarlo ma il mercato è stato complicato con domanda e offerta. Pensavamo di aver chiuso una trattativa e non è andata bene, abbiamo fatto investimenti importanti con Lukaku e tenuto Raspadori e Simeone. Manteniamo la nostra linea di coerenza, lui vuole andare via e noi abbiamo fatto altre scelte”.

Sul futuro immediato di Osimhen, il DS ha aggiunto:

“Può ancora andare via? Il mercato è ancora aperto e ci sono opzioni, ma non penso che andrà in Arabia in questa sessione di mercato.

Manna ha elogiato l’operato di De Laurentiis:

“Aspettavamo la cessione di Osimhen per finanziare il mercato, il presidente si è assunto la responsabilità di investire per ripartire. Si è assunto il rischio d’impresa, è stato incredibile e ci ha dato una mano.”

Sul mercato in entrata, il dirigente si è detto soddisfatto:

“Sicuramente contenti perché i tifosi devono essere orgogliosi di ciò che abbiamo fatto nonostante le difficoltà. Il presidente ci ha dato chance di investire ed intervenire con elementi importanti che daranno una mano.”

Manna ha poi toccato altri temi caldi:

Su Folorunsho: “Io lo ritengo importante e ha un contratto di cinque anni. Ci sono state dinamiche di mercato e abbiamo fatto entrambi delle scelte. Vediamo cosa succede, ma siamo al completo e abbiamo le idee chiare.”

Su Mario Rui: “Ha avuto opportunità ma non sono andate in porto.”