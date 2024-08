Ziliani: “Juve ancora plusvalenze fittizie in Serie A, ma nessuno ne parla”

Paolo Ziliani torna all’attacco sulla questione plusvalenze, puntando il dito contro la Juventus e il silenzio dei media.

Paolo Ziliani non le manda a dire. Il noto giornalista sportivo ha lanciato l’ennesima bomba sul tema delle plusvalenze in Serie A, con un post su X che sta facendo discutere.

Nel mirino di Ziliani, ancora una volta, la Juventus. Ecco le sue parole al vetriolo:

“E alla fine l’Aston Villa si liberò di Iling e Barrenechea (ex Juventus): torna a grande richiesta il remake de ‘L’audace colpo dei soliti ignoti’. In Italia è diventato ormai un classico di ogni mercato d’estate: ma stavolta sceneggiatura e regia non sono più di Andrea Agnelli & Paratici, bensì di John Elkann & Giuntoli.”

Il giornalista ex Mediaset non si ferma qui e rincara la dose:

“Ancora le plusvalenze fasulle realizzate nel silenzio tombale dei media nonostante la Consob abbia aperto un nuovo procedimento d’infrazione a carico della Juve (e a dispetto delle penalizzazioni e delle squalifiche piovute due anni or sono).”

Ziliani punta il dito non solo contro il club bianconero, ma anche verso l’intero sistema calcio:

“Morale della favola: siamo alle solite. La Juventus continua a fare, con rispetto parlando, quel ca**o che le pare, tanto ormai nessuno ci fa più caso. Doveva sparire dal calcio e le hanno dato una multa di 718 mila euro: cosa volete che succeda per 17,4 milioni di soldi del Monopoli messi a bilancio per la vendita (fasulla) di due suoi giovani.”

Le parole di Ziliani riaccendono i riflettori su un tema spinoso del calcio italiano. La questione plusvalenze, che sembrava archiviata, torna prepotentemente d’attualità. Resta da vedere se queste dichiarazioni scuoteranno l’ambiente o se, come suggerisce lo stesso Ziliani, cadranno nel vuoto.

Il giornalista chiude con una stoccata finale:

“Sanzioni? In un altro film. Qui siamo al remake di ‘Audace colpo dei soliti ignoti’. Da oltre mezzo secolo su tutti gli schermi.”