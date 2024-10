Kvaratskhelia out? La mossa di Conte per l’Empoli

Kvaratskhelia è in forte dubbio per la trasferta contro l’Empoli. Conte potrebbe sorprendere con una mossa in attacco: c’è un nome pronto a prendersi la scena.

L’edizione odierna de La Repubblica anticipa le possibili novità per la sfida tra Empoli e Napoli. In attacco potrebbe esserci una sorpresa per gli azzurri.

Il campionato di Serie A si ferma per gli impegni delle nazionali, e il Napoli, al ritorno, affronterà una delicata trasferta contro l’Empoli. La situazione in attacco, per adesso, sembra essere la più solida, visto che Lukaku, Politano e soprattutto David Neres sono rimasti a Castel Volturno per allenarsi con lo staff di Conte.

La chance di Neres

David Neres potrebbe finalmente avere la sua occasione da titolare. Molto dipende dalle condizioni di Kvaratskhelia, che ha lasciato il campo contro il Como con un piede gonfio ed è partito comunque per la Georgia, dove è atteso per le sfide di Nations League contro Ucraina e Albania. La sua presenza contro l’Empoli è incerta, e tutto sarà deciso solo dopo il suo rientro a Castel Volturno, previsto per mercoledì.

Conte prepara l’alternativa

Se Kvaratskhelia non dovesse farcela, Antonio Conte potrebbe scegliere di puntare su Neres, che ha tutto il tempo per prepararsi e dimostrare di poter essere decisivo. I numeri del brasiliano sono già interessanti: due reti e quattro assist in soli 141 minuti tra campionato e Coppa Italia. Ogni volta che è stato chiamato in causa, Neres ha risposto presente, contribuendo con giocate importanti e dimostrandosi uno dei più efficaci in Europa in termini di minuti per gol o assist.

Le condizioni di Kvaratskhelia

La situazione di Kvaratskhelia tiene in apprensione i tifosi del Napoli. Il talento georgiano rientrerà a metà settimana, e solo allora si capirà se potrà essere della partita contro l’Empoli. In caso contrario, Conte si affiderà a Neres, desideroso di dimostrare il suo valore e guadagnarsi la fiducia del mister.