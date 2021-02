Repubblica – Elmas e Maksimovic alieni, in difesa col perenne buco a sinistra

Rassegna Stampa Calcio Napoli – Repubblica critica le prestazioni di Elmas e Maksimovic, definiti alieni, ma anche il modulo di Gattuso.

Ultimissime notizie Calcio Napoli – Il Napoli è in confusione ed il suo tecnico non è da meno. I 180 minuti giocato con il Granada hanno certificato che la squadra azzurra non ha idee e poco gioco, ma che riesce a fare qualcosa solo con guizzi personali, tipo quello di Zielinski. Gattuso col Granada ha regato ancora un tempo agli avversari, presentandosi con un difesa a tre che già aveva fatto male con l’Atalanta. Antonio Corbo nel suo editoriale per Repubblica titola: “Elmas e Maksimovic: due alieni e quell’esterno equivoco tattico difesa a tre e un buco a sinistra“.

Guardando la partita Napoli-Granada è apparso evidente che Elmas, dirottato di nuovo in una posizione non sua, non riusciva a fare nulla o quasi. Il macedone è stato impiegato come esterno a sinistra in un centrocampo a quattro in nome dell’emergenza legata agli infortuni. Ma anche Maksimovic è apparso totalmente spaesato e per il difensore ex Torino non è la prima volta. Il gol di Montoro è frutto di una mancanza di coesione, in una difesa che non trova movimenti e lascia sempre spazi liberi.