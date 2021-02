Gazzetta – De Laurentiis non parla: è pronto ad esonerare Gattuso

Rassegna Stampa Calcio Napoli con Gazzetta che scrive di un Aurelio De Laurentiis pronto ad esonerare Gennaro Gattuso.

Notizie Calcio Napoli – L’eliminazione dall’Europa League lascia l’amaro in bocca, perché è evidente che il Napoli l’ha praticamente regalata. Nei pochi, pochissimi, guizzi che la squadra di Gattuso ha avuto in 180 minuti ha sempre messo in difficoltà gli spagnoli. L’arrembaggio finale, il recupero di Ghoulam, il rientro di Mertens, restituiscono qualche minimo segnale positivo che per ora tiene Gattuso sulla panchina dei partenopei. La squadra, infatti, sembra stare ancora dalla parte del tecnico e quantomeno prova a lottare, anche se con idee molto spesso sono confuse.

Domenica c’è il derby con Benevento e secondo quanto scrive Gazzetta il Napoli dovrà far vedere ancora quel carattere mostrato nel secondo tempo col Granada. Aurelio De Laurentiis vuole delle risposte. Il presidente resta in silenzio, ma secondo il quotidiano sportivo sta meditando ancora il possibile esonero di Gattuso. La società non vorrebbe cambiare tecnico, anche perché un traghettatore è davvero molto complicato da trovare a questo punto della stagione. Per la prossima si fa con insistenza il nome di Maurizio Sarri, oltre a quello di Rafa Benitez. Entrambi sono già stati contattati da Aurelio De Laurentiis.