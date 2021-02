Maurizio Sarri sulla panchina del Napoli per la prossima stagione, lo vuole Aurelio De Laurentiis che ha ripreso i contatti col tecnico.

Tutto Napoli ultime notizie – Il nome di Maurizio Sarri per il Napoli riecheggia oramai sempre più forte, De Laurentiis ha sta puntando decisamente sul tecnico toscano che ha già allenato a Napoli dal 2015 al 2018. Secondo quanto scrive Tuttosport, Sarri ha un contratto con la Juventus fino al 2021 con opzione per la terza stagione che non scatterà dietro pagamento duna penale di 2,5 milioni di euro. Ovviamente questo potrebbe essere un passaggio semplice da superare, dato che la Juve ha tutto l’interesse di liberarsi dell’ingaggio di Sarri che non siede più sulla panchina bianconera.

Per portare Sarri al Napoli il presidente De Laurentiis dovrà fare uno sforzo anche economico, dato che l’ex tecnico del Chelsea chiede almeno 6 milioni di euro di ingaggio. Intanto le voci di un ritorno di Sarri all’ombra del Vesuvio si intensificano. Pare che ci siano già stati dei contatti e secondo Ciro Venerato, l’allenatore ha posto anche delle condizioni al presidente per tornare. L’operazione si farebbe a fine stagione, dato che Sarri non vuole prendere la squadra in corsa. Sulla panchina del Napoli per il momento resta Gennaro Gattuso che oramai può lottare solo per il piazzamento Champions.