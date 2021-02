“Sarri può tornare al Napoli, tre condizioni a De Laurentiis”

Ciro Venerato giornalista della Rai ha parlato ai Radio Goal del ritorno di Sarri al Napoli, il mister pone tre condizioni a De Laurentiis.

Tutto Napoli – “Ci sono tre condizioni che Maurizio Sarri pone ad Aurelio De Laurentiis per tornare al Napoli” lo dice Ciro Venerato, giornalista della Rai ai microfoni di Radio Goal. Oramai l’addio di Gennaro Gattuso, uomo solo alla guida della nave, sembra scontato e si parla da tempo del suo successore. Tra i nomi possibili non c’è solo quello di Rafa Benitez, ma anche di Maurizio Sarri. Il tecnico toscano ha sfiorato lo scudetto sulla panchina partenopea ed a Napoli, nonostante l’esperienza alla Juventus, in tanti lo rimpiangono. Quello che viene rimpianto è il gioco di Sarri, che aveva incantato tutti, non solo in Italia.

Sarri al Napoli: cosa chiede a De Laurentiis

Secondo Ciro Venerato per ritornare in Campania, Sarri vuole prima di tutto “chiarezza” ovvero chiede a De Laurentiis di “parlare chiaro con i tifosi non promettendo lo scudetto, per lui anche un ridimensionamento non sarebbe un problema“. In secondo luogo chiede uno “stipendio adeguato”, mentre la terza condizione è legata alla riconferma di “Giuntoli e Pompilio, due persone di cui si fida moltissimo”. Venerato fa sapere anche a spingere per un ritorno di Sarri al Napoli ci so sono anche “la moglie ed il figlio del tecnico”.