Europa League: Napoli-Granada, i convocati di Gattuso. C’è Mertens

Gennaro Gattuso ha stilato la lista dei convocati per la gara di Europa League tra Granada e Napoli, rientra Dries Mertens.

Calcio Napoli le ultime notizie – Dries Mertens rientra tra i convocati di Gennaro Gattuso per la sfida Napoli-Granada di Europa League. Il tecnico degli azzurri deve rinunciare ancora molti uomini importanti come Lozano, Petagna, Osimhen, Demme e Manolas ma almeno ha recuperato il belga. Mertens andrà in panchina con altri sei giovani della Primavera, convocati per il match con il Granada proprio a causa delle tantissime indisponibilità. Visto che non c’è un attaccante centrale il tecnico del Napoli pare voglia puntare su un tandem d’attacco con Zielinski rifinitore. Questo apre le porte ad una difesa a tre del tutto inedita. Agli azzurri serve un risultato almeno di 3-0 per ribaltare il risultato col Granada e passare il turno direttamente, senza andare ai supplementari. Una impresa non semplice per la squadra partenopea che in questo momento non riesce a trovare con fluidità la via del gol.

Napoli: ecco la lista dei convocati

Portieri : Meret, Contini, Idasiak (maglia 46)

: Meret, Contini, Idasiak (maglia 46) Difensori : Di Lorenzo, Ghoulam, Koulibaly, Maksimovic, Rrahmani, Mario Rui, Elmas.

: Di Lorenzo, Ghoulam, Koulibaly, Maksimovic, Rrahmani, Mario Rui, Elmas. Centrocampisti : Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko.

: Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko. Attaccanti: Politano, Insigne, Mertens, Cioffi (maglia 58), Costanzo (maglia 38), Zedadka (maglia 3), D’Agostino (maglia 56), Labriola (maglia 61).