Napoli-Granada: modulo inedito per Gattuso, il tecnico cambia tutto

Gennaro Gattuso per Napoli-Granada cambia modulo e punta su un 3-4-1-2 con Politano e Insigne in attacco e Zielinski trequartista.

Gattuso ha gli uomini contati in attacco e quindi decide di cambiare modulo al Napoli per la sfida col Granada, il tecnico dei partenopei punterà su un 3-4-1-2. Il Napoli è senza una punta centrale dato che Osimhen e Petagna sono out per infortunio e Mertens ha un’autonomia di massimo mezz’ora, forse anche di meno.

Il belga dopo il rientro da Anversa, dove si è curato per l’infortunio alla caviglia, ha svolto solo due allenamenti con la squadra. Secondo Repubblica, Gattuso cambierà il modulo per cercare di sfruttare gli attaccanti a sua disposizione, dato che nemmeno Lozano può giocare sempre causa infortunio.

Napoli, cambio modulo: Gattuso punta su Politano e Insigne

Lorenzo Insigne e Matteo Politano, secondo Repubblica, saranno le due punte del Napoli che dovrà provare a segnare almeno 3 gol, senza subirne, per qualificarsi al turno successivo di Europa League.

Il cambio modulo di Gattuso col Granada prevede anche lo spostamento sulla fascia mancina di centrocampo di Elmas, mentre al lato opposto giocherà Di Lorenzo, in mediana Fabian Ruiz e Bakayoko dato che Demme è ancora assente per infortunio.

In difesa spazio al trio inedito Koulibaly, Rrahmani, Maksimovic con Meret in porta. Senza una vera punta centrale Gattuso pensa al cambio modulo del Napoli col Granada per cercare di sfruttare al meglio le caratteristiche dei suoi attaccanti.

Né Insigne, né Politano sono delle punte centrali, quindi in tandem potrebbero dividersi il compito e cercare di aprire spazi per gli inserimento di Zielinski, Elmas e Di Lorenzo.

Una soluzione tattica dettata dall’emergenza. Mertens è pronto eventualmente ad entrare a partita in corso, magari nel finale se ci sarà bisogno. E’ stato chiaro su questo Gattuso in conferenza stampa, in cui si è assunto le colpe della crisi.

Difesa a 3 e attacco inedito ecco il modulo di Gattuso per battere il Granada

Maksimovic centrale, Koulibaly e Rrahmani ai lati Elmas a sinistra e Politano parte da centravanti.