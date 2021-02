Calcio Napoli le ultime – Panchina a rischio per Gennaro Gattuso nonostante le smentite di rito. il tecnico contro il Granada è chiamato a ribaltare il 2-0 dell’andata. Agli azzurri mancheranno molti uomini importanti e per questo motivo Ringhio ha deciso l’ennesimo cambio modulo.

I tifosi hanno chiesto alla squadra di onorare la maglia del Napoli, ma indipendentemente dal risultato, De Laurentiis è pronto a cambiare. Secondo quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello sport, il patron continua a lavorare per riportare Rafa Benitez sulla panchina azzurra:

Che il presidente si stia setendo con Rafa Benitez non è una novità. I due stanno discutendo parecchio in questi giorni. De Laurentiis gli ha chiesto di fare uno sforzo e di accettare la sua proposta che ne prevede l’immediato ritorno in panchina. Ma l’allenatore spagnolo continua a riflettere sull’opportunità di subentrare, che lui non gradisce. Il Napoli è in caduta libera, è a un passo dell’eliminazione in Europa e prima che si tocchi il fondo, il presidente vuole provare a risalire, l’obiettivo Champions League è ancora alla portata, il quarto posto è a 4 punti e c’è la partita con la Juve da giocare.

BENITEZ SEGUE IL NAPOLI

Un possibile ritorno di Benitez a Napoli non è quindi da escludere, il tecnico spagnolo, in una recentissima intervista ad Onda Cero ha riferito:

«Ho un grande rapporto con il Napoli e con la città e seguo ancora la squadra. Ma non tiratemi dalla bocca parole che non voglio dire. Meglio non esprimermi».

Poi, una curiosità su Zapata, il centravanti dell’Atalanta che ha sfidato ieri sera il Real e che Benitez volle al Napoli:

«Me ne aveva parlato benissimo il suo allenatore. All’epoca era un giovane che doveva crescere: aveva davanti Higuain e anche Mertens e dunque non ebbe moltissimo spazio».

Leggendo tra le righe, il particolare che emerge è chiaro: Benitez segue sempre il Napoli.