Calcio Napoli, le ultime – Rafa Benitez segue ancora il Napoli. Il tecnico spagnolo non si nasconde ai microfoni di Onda Cero.

Aurelio De Laurentiis ha contattato più volte il tecnico spagnolo chiedendogli la disponibilità a subentrare in caso di esonero di Gennaro Gattuso. Benitez non gradisce l’idea ma non ha chiuso le porte al Napoli.

Secondo quanto riporta l’edizione odierna del quotidiano La Repubblica, alla vigilia della rivincita internazionale con il Granada ha fatto irruzione sulla scena Rafa Benitez, rilasciando ieri una intervista a una radio madrilena.

«Ho un gran rapporto con i napoletani, seguo sempre la squadra. Non mi esprimo su un mio possibile ritorno, però: non tiratemi dalla bocca delle parole che non voglio dire…»,

ha ammiccato con la sua consumata abilità dialettica il guru spagnolo, lasciando intendere di essere ben disposto a una seconda liaison con il club azzurro.

Rafa Benitez resta il nome più caldo per la panchina del Napoli in caso di esonero di Rino Gattuso, ma resta viva anche l’ipotesi di un ritorno di Maurizio Sarri.