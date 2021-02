Il Napoli di Gennaro Gattuso esce dall’Europa League, al Napoli resta solo il campionato e l’obiettivo del piazzamento in Champions.

Calcio Napoli – L’uscita dall’Europa League del Napoli di Gennaro Gattuso brucia e non poco, perché è apparso in maniera evidente che gli azzurri hanno praticamente regalato la qualificazione. Il tecnico ha delle attenuanti a causa delle tante assenze, ma secondo Repubblica ora è più che mai “con le spalle al muro“. Domenica c’è il Benevento da affrontare. Il derby è una delle prime partite che dovranno sancire la ‘rinascita’ del Napoli o quantomeno confermare quei miglioramenti caratteriali visti nel secondo tempo col Granada.

Per Gattuso c’è un solo modo di salvare la stagione ed è quello legato al raggiungimento del piazzamento in Champions League. Il tecnico può sorridere col rientro di Dries Mertens e su Faouzi Ghoulam che è sembrato molto meglio di Mario Rui sulla fascia mancina. Le assenze col Benevento saranno ancora tante, dato che Osimhen sarà sicuramente ancora fuori, così come Manolas e forse Demme. Le attenuanti ci sono, ma le scuse, come ha detto anche Kouliblay, sono terminate ed ora bisogna centrare l’unico obiettivo rimasto, altrimenti il fallimento sarà totale e le conseguenze le pagheranno in tanti.