Koulibaly: “Non abbiamo più scuse, pensiamo solo al piazzamento Champions”

Kalidou Koulibaly difensore del Napoli è intervenuto ai microfoni di Sky dopo la partita col Granada di Europa League.

Ultimissime Calcio Napoli – Il Napoli non passa il turno di Europa League con il Granada e la squadra è “molto dispiaciuta” anche Koulibaly, dopo Zielinski mostra tutto il suo rammarico. Ai microfoni di Sky il difensore senegalese del Napoli dice: “Sicuramente ci dispiace tantissimo, potevamo fare qualcosa in più ma i due gol presi all’andata hanno pesato tantissimo“. Il Napoli doveva fare l’impresa ma non era facile senza tanti uomini indisponibili. “Il Granada si è chiuso di nuovo in difesa, così come aveva fatto all’andata, ma noi potevamo fare qualcosa in più“.

Ora il Napoli è fuori praticamente da tutto e deve lottare solo per un posto in Champions League per la prossima stagione: “Non abbiamo più scuse” dice Koulibaly che non si nasconde: “Dobbiamo fare di tutto per riuscire a raggiungere un piazzamento in Champions“. Senza competizione europee e Coppa Italia il Napoli avrà a disposizione la squadra tipo. Gattuso, che si è accollato di nuovo la responsabilità degli insuccessi, avrà a disposizione una settimana tipo per cercare di recuperare infortunati e preparare al meglio le partite.