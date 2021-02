Napoli fuori dall’Europa: recupero con la Juve il 17 marzo

Juventus-Napoli potrebbe giocarsi il 17 marzo. Dopo l’eliminazione degli azzurri in Europa League la Lega Serie A può definire la data del recupero di campionato.

Juventus-Napoli si gioca il prossimo 17 marzo, la gara inizialmente omologata col 3-0 a tavolino e col -1 in classifica inflitto agli azzurri che non si presentarono a Torino, si rigiocherà. Il primo ricorso presentato dal club di De Laurentiis alla Corte d’Appello era stato respinto, ma a dicembre il CONI ha ribaltato la sentenza.

QUANDO SI RIGIOCA JUVENTUS-NAPOLI?

Negli ultimi giorni si è fatta sempre più largo una data specifica per rigiocare Juventus-Napoli: mercoledì 17 marzo, dunque un giorno infrasettimanale. Una casella potenzialmente vuota dell’intasatissimo calendario delle due squadre, “le uniche a non aver mai potuto svolgere una settimana tipo”, come ha rimarcato Rino Gattuso qualche giorno fa.

LA POSSIBILE DATA PER RIGIOCARE JUVENTUS-NAPOLI

Uno scenario diventato sempre più realistico dopo l’eliminazione del Napoli ai sedicesimi di Europa League per mano del Granada. Nella settimana che va dal 15 al 21 marzo quindi gli azzurri saranno privi di impegni.

Per quanto riguarda la Juventus, invece, non esistono problemi di sorta in questo senso: i bianconeri giocheranno il ritorno degli ottavi di Champions League contro il Porto mercoledì 10 marzo e, in caso di qualificazione, i quarti a inizio e metà aprile. La settimana 15-21 marzo della formazione di Pirlo è dunque vuota a prescindere.

Intanto, la data per rigiocare Juventus-Napoli c’è: mercoledì 17 marzo. Sarà la volta buona?