Gattuso: “Preso gol assurdo. Chi ci dirige deve farsi rispettare. Noi migliori del Granada”

Gennaro Gattuso ai microfoni di Sky ha commentato l’eliminazione del Napoli dall’Europa League. Il turno lo passa il Granada.

Tutto Napoli – “Ancora una volta abbiamo preso un gol assurdo” Gennaro Gattuso analizza la partita vinta col Granada, ma che dà la qualificazione agli spagnoli in virtù del 2-0 maturato all’andata in Spagna. Gattuso ha anche da ridire sull’arbitraggio: “Chi ci rappresenta deve farsi rispettare di più. Nel primo tempo abbiamo giocato al massimo 16-17 minuti effettivi, nel secondo tempo anche di meno. Se lo facciamo noi usciamo su tutte le pagine dei giornali. Quello che ha fatto il Granada è una cosa assurda. E lo dico non perché abbiamo perso“.

Il tecnico del Napoli torna ad analizzare il match con il Granada e dice: “Le tante partite sicuramente incidono, però abbiamo preso di nuovo un gol assurdo, poi non abbiamo subito più nulla. E’ un periodo che ci gira male“. Gattuso si assume tutte le responsabilità: “I miei giocatori devono stare tranquilli, loro devono pensare solo a dare il meglio. Bisogna trovare compattezza e serenità, perché questo già è un ambiente difficile, quindi sono io che devo essere attaccato, perché sono il primo responsabile“.

Gattuso: “Non ci deprimiamo”

Il tecnico vuole guardare avanti e dice: “Stiamo sbagliando tanto, ma questo non è il momento di mollare. Per migliorare, però, bisogna lavorarci. Abbiamo davanti a noi ancora tante partite ed è nostro dovere dare il massimo“. Gattuso punta a recuperare gli infortunati per dare maggiore continuità ai suoi moduli, ecco perché in prospettiva possono essere importanti i rientri di Ghoulam e Mertens: “Faouzi se gioca così ci può dare una grande mano, oggi ci ha dato tanta qualità. Mertens corre meglio, sicuramente molto meglio dell’ultima uscita“. Tra i possibili recuperi c’è Osimhen anche pure col Benevento non dovrebbe giocare: “Ha subito un trauma cranico – dice Gattuso – bisogna andarci cauti in questi casi“.