Addio Europa League: il Napoli e Gattuso fuori da tutto o quasi

Il Napoli vince per 2-1 col Granada in Europa League ma non passa il turno dei sedicesimi di finale ed esce da questa competizione.

Tutto Napoli ultime notizie – L’arrembaggio nel finale, la doppia occasione di Ghoulam e Zielinski, la voglia di lottare restituiscono quantomeno una squadra che ci ha provato fino alla fine, ma al Napoli non basta perché il 2-1 col Granada regala la qualificazione gli spagnoli che vanno agli ottavi di Europa League. Il Napoli la partita l’ha persa soprattutto all’andata, match quasi non giocato dagli uomini di Gattuso che hanno perso 2-0 senza avere mai un sussulto. Anche in emergenza il Napoli allo stadio Maradona si presenta con un 3-4-1-2 con tante assenze: Osimhen, Petagna, Lozano, Demme e Manolas e con Mertens in panchina.

Il gol dopo 3 minuti di Zielinski illude, sembra spalancare le porte ad una rimonta. Invece dopo la rete gli azzurri non aggrediscono, si perdono in una fraseggio in difesa senza senso e senza alcuno sbocco. Non sfruttano la ‘paura’ degli avversari, che invece prendono coraggio ed alzano il baricentro. Poi accade la solita amnesia difensiva che spalanca le porte al gol di Montoro al 25′. Il Napoli scompare e ritorna nella ripresa quando Gattuso passa a quattro in difesa con Ghoulam che sembra dare maggiore vivacità. Entra anche Mertens e il Napoli prova a giocare trovando il gol con Fabian Ruiz al 59′. Ci sarebbe il tempo per provare la rimonta ma il Granada interrompe spesso il gioco e si difende, poi anche un pizzico di fortuna aiuta gli spagnoli che passano il turno. Il Napoli è fuori dall’Europa League, e Gattuso rischia la panchina. Il tecnico era stato sempre difeso dicendo che era in corsa su tutti i fronti. Ora è fuori dalla Coppa Italia, dall’Europa League, ha perso la finale di Supercoppa e sta lottando ‘solo’ per il piazzamento Champions League.