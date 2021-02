Zielinski: “Tanto rammarico, dispiace per noi e per i tifosi”

Piotr Zielinski ai microfoni di Sky ha commentato l’eliminazione del Napoli dall’Europa League. Il turno lo passa il Granada.

Notizie Calcio Napoli – E’ uno Zielinski molto deluso quello che si presenta ai microfoni di Sky al termine della partita vinta con il Granada, ma che non ha fatto passare il turno agli uomini di Gattuso. Proprio il gol di Zielinski aveva illuso dopo tre minuti: “Dispiace molto, abbiamo fatto una buona partita. Sicuramente meglio di quella dell’andata” ha detto Zielinski che ha aggiunto: “Purtroppo quei due gol presi ci hanno penalizzato troppo“. Secondo il centrocampista polacco dopo il “primo gol dovevamo aggredire di più ed essere più cattivi. Siamo stati superiori ai nostri avversari, ma abbiamo sprecato tante occasioni“.

Zielinski al termine della partita col Granada in Europa League analizza anche il prossimo futuro: “Ora dobbiamo concentrarci sul campionato e dare il massimo per arrivare al piazzamento Champions. Gattuso? Noi siamo tutti uniti, la squadra non ha alcun problema“.