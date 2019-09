Renica: “Llorente acquisto intelligente del Napoli. Vi spiego una cosa…”

Alessandro Renica promuove Fernando Llorente. L’ex azzurro si è soffermato sulla prossima sfida contro la Sampdoria e la situazione legata alla difesa.









L’ex campione del Napoli di Maradona, Alessandro Renica, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte. Renica ha promosso l’acquisto dell’attaccante spagnolo Fernando Llorente, soffermandosi anche sul campionato del Napoli:

“Llorente è stato un acquisto molto intelligente perché il Napoli ha preso un giocatore esperto che conosce tutte le competizioni e pure se utilizzato non sempre, farà la differenza perché ha caratteristiche che mancavano negli attaccanti del Napoli”.







Renica ha poi aggiunto: “Contro la Sampdoria il Napoli deve vincere e convincere e un reparto sarà sotto osservazione: ci aspettiamo di vedere una crescita. Sabato sarà un test fondamentale per la difesa e in discussione bisogna sempre mettersi nel calcio. Nonostante il grande valore di Koulibaly e Manolas, entrambi dovranno confermarsi e dovranno faro in ogni partita“.