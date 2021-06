Luciano Spalletti ha comunicato al Napoli la sua priorità sul mercato. Il tecnico di Certaldo ha chiesto un terzino sinistro di ruolo, e non accetta giocatori adattati. Spalletti ha chiesto un profilo di alto livello per la corsia mancina. L’esperto di calciomercato di RAI Sport, Ciro Venerato ha parlato della richiesta di Spalletti ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Il Napoli prenderà un terzino sinistro, perché Spalletti chiede un titolare a tutti gli effetti in quel ruolo, lo reputa prioritario con tutto il rispetto dei presenti in rosa. Malcuit non convince, andrà a Dimaro e Castel di Sangro, se va bene resta, se va male sarà ceduto e Giuntoli trova il sostituto in 48 ore”.

Ciro Venerato nel corso del suo intervento alla radio ufficiale del Napoli ha poi aggiunto: “Il Napoli cerca un terzino sinistro che ha gamba ed esperienza, per questo escludo Nuno Tavares. Che Emerson Palmieri è il primo nome della lista del Napoli lo sa anche il bagnino di Torre del Greco. Il calciatore ha fatto capire che vuole cambiare squadra, ma vuole essere ceduto a titolo definitivo. Il Chelsea per darlo in prestito dovrebbe allungargli il contratto. Ad oggi Marina Granoskaia mi dice che è impossibile, i blues non pensano di prolungare il contratto ad un giocatore in uscita. Poi se dovesse andar male potrebbe ritrovarsi rinnovato un calciatore in uscita. Il Napoli auspica non arrivino offerte importanti per il giocatore, spera di fare un’offerta al ribasso e portare il giocatore a casa a titolo definitivo a prezzi convenienti”.