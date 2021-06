Gazzetta – Nuno Tavares ed Emerson Palmieri: doppio acquisto per il Napoli

Nuno Tavares ed Emerson Palmieri al Napoli. E’ la possibilità prospettata da Gazzetta dello Sport. Secondo quanto viene scritto dal quotidiano in rosa, i due calciatori non si escludono a vicenda, anche perché ci sarebbe la volontà di rinnovare completamente il reparto dei terzini sinistri che fino ad oggi non è stato esaltante. I continui infortuni di Ghoulam, purtroppo, lasciano il Napoli senza un calciatore eccellente mentre Mario Rui non offre garanzie dal punto di vista tecnico e tattico. Allora via con il rinnovamento, con Cristiano Giuntoli impegnato nel difficile compito di vendere, comprare e far quadrare i conti.

Emerson Palmieri e Nuno Tavares al Napoli: ultime notizie

Per Nuno Tavares il Napoli continua ad insistere, offrendo al Benifca non solo soldi cash ma anche una contropartita tecnica. Ma l’acquisto del portoghese non “escluderebbe quello di Emerson Palmieri. La trattativa non è delle più semplici, perché il ragazzo ha il contratto in scadenza a giugno 2022 e per poterlo cedere in prestito, seppur con l’obbligo del riscatto, il club inglese dovrebbe prolungargli il contratto di almeno un altro anno. Ma seppur si dovesse trovare l’accordo con il Chelsea, la questione stipendio si proporrebbe in tutta la sua difficoltà. In effetti, Emerson Palmieri guadagna 4,6 milioni di euro a stagione e pare che non abbia

nessuna intenzione di rinunciarvi. E, dunque, bisognerà prima convincerlo a rivedere la propria posizione e poi tentare di chiudere con gli inglese”.