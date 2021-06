Nuno Tavares il Napoli insiste: contropartita al Benfica, il giocatore vuole la Serie A

Il Napoli insiste per Nuno Tavares. Il giocatore del Benfica piace molto alla dirigenza azzurra che sta spingendo sull’acceleratore per assicurarsi il talento portoghese. Secondo quanto riferisce Gazzetta dello Sport il Napoli sarebbe disposto a inserire anche una contropartita tecnica pur di prendere il giocatore. Importante anche la volontà dell’esterno basso di sinistra che vuole lasciare il portogallo per giocare in Serie A. A 21 anni Nuno Tavares è considerato un ottimo prospetto per il futuro e nonostante abbia una clausola molto alta (88 milioni di euro) il suo prezzo di mercato è nettamente inferiore ed alla portata del Napoli.

Il Napoli per Nuno Tavares fino ad ora è arrivato ad offrire 12 milioni di euro. Secondo quanto scrive Gazzetta il Benfica per la sua cessione chiede almeno 15 milioni di euro. Ecco perché la SSCN vorrebbe inserire anche il cartellino di Mario Rui che ha un passato nelle giovanili del Benfica “prima di trasferirsi in Italia nel 2011, quando fu tesserato dal Gubbio, in Serie B”. “Adesso, Giuntoli è in attesa di una risposta dei portoghesi. Tra l’altro, Nuno Tavares è stato utilizzato poco nella scorsa stagione, ha contato appena 14 presenze in Liga NOS e non gli dispiacerebbe fare un’esperienza in serie A. Il ragazzo piace alla dirigenza e all’allenatore napoletano, ha una discreta fisicità ed è molto veloce sulla fascia, garantendo entrambi le fasi.”

Leggi anche: