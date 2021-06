Tsimikas deluso dal Liverpool: valuta anche il Napoli. Ecco la formula

Kostas Tsimikas una delle opzioni a sinistra del Napoli resta un obiettivo concreto. Il giocatore piaceva già prima che si trasferisse al Liverpool, tanto che il club azzurro sembrava sul punto di acquistarlo, poi fu bruciato dalle lusinghe inglesi che difficilmente fanno cilecca. Ora però Tsimikas prende in considerazione Napoli anche perché con il Liverpool ha giocato pochissimo e non vuole ripetere nuovamente una stagione in completo anonimato in Premier League. Ecco quanto scrive Gazzetta dello Sport:

Non è casuale se Giuntoli ha ripreso i contatti con l’entourage di Kostantinos Tsimikas, l’esterno sinistro del Liverpool, trattato a lungo nell’estate dello scorso anno. Ma, alla fine, il nazionale greco optò per l’esperienza in Premier League, che non è stata del tutto esaltante. Infatti, nella passata stagione, ha contato soltanto 7 presenze e non vuole che la stessa cosa si ripeta in futuro. Ecco il motivo per cui sta valutando anche l’opportunità di dire si al Napoli. In quel caso, Giuntoli si muoverà coi dirigenti del Liverpool, coi quali proverà a trattarne, inizialmente, il prestito.

