Repubblica: rinnovo Insigne, ecco la vera richiesta al Napoli

Lorenzo Insigne ed il Napoli non trovano l’accordo sul rinnovo di contratto. Il calciatore dal ritiro della Nazionale ha dribblato l’argomento sulla sua permanenza al Napoli. Le sue parole sono state di circostanza: “Ne parliamo dopo gli Europei”. Eppure se ne doveva parlare già a fine campionato, poi la data è slittata. A questo punto filtra pessimismo sul rinnovo di Insigne con il Napoli. Il calciatore a 30 anni vuole firmare un contratto importante ma fino ad ora l’accordo economico non è stato trovato. Da qui nascono le perplessità che aggiungono una trama negativa nel tessuto del rinnovo di contratto.

Rinnovo Insigne: nodo diritti di immagine

Il Napoli sembra non voler cedere in alcun modo per quanto riguarda le cifre del rinnovo di contratto. Secondo Repubblica Insigne ha chiesto un’altra soluzione alla società partenopea, ovvero gestire personalmente i propri diritti d’immagine. In questo modo si potrebbe calmierare l’ingaggio del giocatore che la SSCN vorrebbe ridurre almeno del 30%. Anche da questo punto di vista il Napoli sembra non voler fare sconti. La politica di Aurelio De Laurentiis è sempre stata quella di tenere per se i propri diritti di immagine. Ecco allora che sembra si imbocchi un vicolo cieco, in cui la società non è disposto a fare nessun passo per cambiare strada.