Le Parisien annuncia: ‘Kvara via dal Napoli entro 48 ore, cifre e dettagli

Il quotidiano francese svela i dettagli della trattativa tra Napoli e Paris Saint-Germain per il georgiano. La cifra si aggira tra i 65 e 75 milioni di euro.

La telenovela Kvaratskhelia–PSG potrebbe essere giunta alle battute finali. Secondo quanto riportato da Le Parisien, l’affare tra il club parigino e il Napoli sarebbe in dirittura d’arrivo, con possibile chiusura prevista già “martedì o mercoledì”.

Il quotidiano francese rivela importanti retroscena sulla trattativa: “Sei mesi dopo il primo tentativo, la situazione è notevolmente evoluta. Il nazionale georgiano, che ha già un accordo contrattuale con il Paris da diverse settimane, vorrebbe lasciare la Serie A quest’inverno per una nuova sfida”.

Le parti sarebbero al lavoro per definire gli ultimi dettagli dell’operazione, con una valutazione che oscilla “tra i 65 e i 75 milioni di euro a seconda della formula scelta”. Nel club parigino definiscono l’affare “delicato”, ma c’è ottimismo sulla sua conclusione.

Luis Campos, consigliere sportivo del PSG, spinge per chiudere l’operazione: il dirigente portoghese è da tempo un estimatore del talento georgiano e vede in lui il perfetto sostituto di Mbappé. Anche Luis Enrique avrebbe dato il suo benestare all’operazione, vedendo in Kvaratskhelia il profilo ideale per rinforzare il reparto offensivo.