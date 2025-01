Kvaratskhelia-Napoli, Mendes intermediario per il Manchester United

Il potente procuratore portoghese starebbe gestendo la possibile partenza del georgiano dal Napoli, con il Manchester United alla finestra.

Il futuro di Khvicha Kvaratskhelia potrebbe avere un regista a sorpresa. Secondo quanto riportato da Il Mattino, dietro al possibile addio del georgiano al Napoli ci sarebbe Jorge Mendes, il potente procuratore di stelle come Cristiano Ronaldo e José Mourinho.

Una situazione che starebbe facendo infuriare Aurelio De Laurentiis, attualmente a Los Angeles. Il patron azzurro, come riporta il quotidiano, è impegnato in continue call sul tema, segno di una trattativa in piena evoluzione.

Il georgiano, che ha nuovamente posticipato il suo rientro in Italia previsto ora per fine settimana, avrebbe incontrato a Roma i suoi agenti ed emissari parigini. Un summit che alimenta le voci su un suo possibile addio, con il Manchester United che osserva interessato gli sviluppi della situazione.