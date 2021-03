PSG follie per Mbappé: pronta mega offerta alla faccia della crisi

Il PSG farà di tutto per trattenere Kylian Mbappé pronta una mega offerta da 30 milioni di euro a stagione per il francese.

Kylian Mbappé vuole dire addio al PSG ma il club francese non vuole mollare la presa ed è pronto a ricoprire di denaro il suo gioiello. Il contratto di Mbappé col PSG scade nel 2022 ma già dalla prossima estate il francese vuole cambiare aria. A 22 anni il calciatore è già un fenomeno mondiale e vorrebbe andare a giocare in un club che possa lottare tutti gli anni per vincere la Champions League, oltre che confrontarsi in un campionato più stimolante rispetto a quello francese. I top club di Inghilterra e Spagna farebbero di tutto per prenderlo, ma il PSG non vuole cedere ed è pronto ad offrire 30 milioni di euro a stagione a Mbappé per convincerlo a restare.

Le sirene di Liverpool e Real Madrid sono molti forti, soprattutto la società spagnola sta provando a fare l’impossibile per comprare Mbappé. Il PSG lo ha pagato 180 milioni di euro, un prezzo base da cui partire per chiunque voglia pensare di portarlo via da Parigi prima della scadenza del contratto. Altrimenti bisognerà attendere ancora un’altra stagione e tentare il colpo a parametro zero.