Rinvio Inter-Sassuolo, Pirlo si lamenta ancora: “Noi trattati diversamente”

Andrea Pirlo tecnico della Juventus interviene sul rinvio di Inter-Sassuolo causa Covid 19 dopo l’intervento dell’Ats di Milano.

Ha da lamentarsi Andrea Pirlo per il rinvio di Inter-Sassuolo, il tecnico in conferenza stampa alla vigilia del match col Benevento mostra il suo disappunto. Secondo Pirlo sono stati usati due pesi e due misure e quando gli viene fatta la domanda sul rinvio di Inter-Sassuolo dice: “Abbiamo accettato la decisione, ma bisogna ricordare che noi abbiamo giocato nonostante avessimo giocatori contagiati, in questo caso sono state fatte cose diverse perché è intervenuta l’Asl“. Il tecnico della Juventus parla di Inter “fortunata, dato che questa sospensione capita in un momento positivo per i nerazzurri. Avranno la possibilità di lavorare non mandandoli nemmeno in Nazionale“. Insomma Pirlo non ha preso proprio benissimo lo spostamento di Inter-Sassuolo, così come il popolo bianconero sembra ancora molto arrabbiato per aver perso i tre punti a tavolino contro il Napoli.