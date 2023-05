Una stagione indimenticabile per Spalletti: il tecnico insignito di un premio speciale

Un premio speciale per l’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti. Il riconoscimento sarà consegnato il 15 maggio.

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, è stato insignito del prestigioso Premio Bulgarelli come miglior allenatore della Serie A maschile. Il riconoscimento, dedicato all’ex centrocampista del Bologna che vinse lo scudetto nel 1964, sarà consegnato il 15 maggio. Spalletti, che sta vivendo una stagione eccezionale alla guida del Napoli, continua a raccogliere premi e riconoscimenti per il suo lavoro.

Il Premio Bulgarelli rappresenta un ulteriore traguardo per l’allenatore partenopeo, il cui contributo è stato fondamentale per il successo della squadra azzurra. Nonostante il campionato non sia ancora terminato, il lavoro di Spalletti ha già portato alla conquista dello scudetto, suscitando grande ammirazione e apprezzamento.

PREMIO BULGARELLI, NON SOLO SPALLETTI DEL NAPOLI. PREMIATO ANCHE ALESSANDRO SPUGNA

Anche il calcio femminile è stato protagonista di un prestigioso riconoscimento durante la cerimonia. Alessandro Spugna, allenatore della Roma Women, è stato premiato come miglior allenatore della Serie A femminile. Anche in questo caso, il contributo di Spugna ha portato alla vittoria dello scudetto, dimostrando l’eccellenza del calcio femminile italiano alla stregua del Napoli nella Serie A maschile.

La giuria che ha decretato i vincitori, come riportato dall’Ansa, è stata presieduta da Fabio Capello e composta da importanti figure del mondo calcistico, tra cui Luigi Colombo, Roberto Mancini, Sandro Mazzola, Gabriele Oriali, Luisito Suarez e Sergio Campana. Presenti anche il presidente dell’Associazione Italiana Calciatori (AIC), Umberto Calcagno, e il direttore generale AIC, Gianni Grazioli.

Il Premio Bulgarelli rappresenta un tributo a un grande campione del passato e, allo stesso tempo, celebra gli allenatori che si sono distinti per il loro lavoro di eccellenza nel calcio italiano. La vittoria di Luciano Spalletti e Alessandro Spugna è un merito indiscutibile e testimonia il loro impegno e la loro dedizione nel guidare le rispettive squadre verso il successo.