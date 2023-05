Bob Sinclair: Napoli is on fire! il DJ ha dichiarato la sua passione per la squadra campione d’Italia, rispondendo ai tifosi del Milan

Quando il celebre DJ francese Bob Sinclair è stato avvicinato da un gruppo di tifosi del Milan che gli hanno gridato “Pioli is on fire!”, la sua risposta ha lasciato tutti a bocca aperta: “Ma quale Pioli, Napoli is on fire!”

Sinclair, noto per i suoi successi internazionali come “Love Generation” e “World, Hold On”, è noto per la sua simpatia per la squadra azzurra, campione d’Italia. Ha spesso indossato la maglia del Napoli durante i suoi concerti, dimostrando il suo sostegno per la squadra che ha recentemente conquistato lo scudetto.

Bob Sinclair ha voluto sottolineare la forza e la determinazione che la squadra del Napoli ha dimostrato durante l’ultima stagione. “Napoli is on fire” non è solo un riconoscimento della vittoria del campionato, ma anche un tributo alla passione e all’energia che i giocatori, lo staff e i tifosi hanno messo in campo.

Il commento di Sinclair non è solo un tributo alla squadra del Napoli, ma anche un modo per sottolineare il contrasto tra le due squadre durante la stagione. Mentre il Napoli ha dominato la Serie A, conquistando il titolo di campione d’Italia, il Milan ha avuto una stagione più travagliata.

Lo sfottò di Sinclair, quindi, va visto come un modo per consacrare ancora di più il meraviglioso traguardo raggiunto dal Napoli.